Menina é vítima de estupro coletivo virtual em jogo online por 'gangue de homens adultos'; entenda

Uma investigação realizada pela polícia do Reino Unido apura o primeiro caso de estupro coletivo virtual contra um avatar de uma adolescente de 16 anos, praticado por uma 'gangue de adultos'.

Os agentes tentam descobrir a identidade dos criminosos que atacaram a garota em um videogame imersivo e levanta questionamentos sobre como as leis do "mundo real" devem ser aplicadas também na interação online, uma vez que a menina ficou traumatizada com o ocorrido.

Conforme o caso relatado pelo Daily Mail, a jovem teria ficado perturbada depois que seu avatar foi estuprado por estranhos online. A vítima relatou usar fone de ouvido e profissionais afirmaram que ela sofreu o mesmo trauma psicológico e emocional de uma vítima de estupro 'real' dada a imersão do game, que torna a jogabilidade extremamente real e envolvente.

Já existe a concepção e casos de 'estupro virtual' praticado nas redes, inclusive no Brasil, mas estas agressões envolviam ameaças e extorsões de pessoas envolvendo a produção de conteúdo erótico online. Os criminosos pediam a produção de mais fotos ou vídeos de pessoas ameaçando-as de lançarem as imagens de teor sexual nas redes. Contudo, o estupro de um avatar, de acordo com o site, ainda não havia sido relatado ou gerado diligências policiais.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com