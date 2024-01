Breves: Rapaz de 20 anos é preso por suspeita de estupro de vulnerável de uma criança de 10 anos

Uma equipe integrada da Base Fluvial Antônio Lemos deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A detenção ocorreu por volta de 6 horas de sábado (6), em uma casa localizada no rio Jaburú, na zona rural de Breves, no arquipélago do Marajó.

O suspeito tem 20 anos e é investigado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 10 anos, no estado do Amapá, comarca onde havia sido decretado o mandado judicial. Ele estava escondido na residência da avó, situada na região ribeirinha do município marajoara, no Pará.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a prisão demonstra a assertividade do trabalho investigativo para identificar e localizar os responsáveis por qualquer prática criminosa. "Essa é mais uma ação importantíssima realizada pela equipe da Base Fluvial, pois demonstra o trabalho diário que vem sendo realizado na área, impedindo com quem os crimes fiquem impunes, sejam eles cometidos no Pará ou em outro estado”, disse.

“Se veio para a nossa região nós vamos em buscar até localizarmos. Então, ressaltamos que estamos atentos para coibir a criminalidade. E, quando ela ocorrer, vamos atrás para que o responsável seja penalizado pelos atos cometidos", afirmou Ualame.

Somente na primeira semana de 2024, as ações integradas realizadas pelas equipes que atuam na Base Fluvial já haviam resultado na apreensão de pescado ilegal e na prisão de um outro homem que portava celulares roubados no estado do Amapá e os transportava para a capital do Pará para comercializá-los. “Portanto, as ações seguem, diuturnamente, para coibir delitos e reduzir a criminalidade na região", afirmou o titular da Segup.

Policiais Civis e militares conduziram o investigado à Delegacia de Polícia Civil no município de Breves para os procedimentos cabíveis. De acordo com a equipe policial, inicialmente o preso ficará à disposição da Justiça paraense, e posteriormente deve ser recambiado ao Estado do Amapá.