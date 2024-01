Motorista mato-grossense procurado por estupro de vulnerável é preso pela PRF em Trairão

Um homem, de 32 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quarta-feira (3), no quilômetro 635 da BR-163, em Trairão, no sudoeste do Pará.

Por volta das 22h40, durante fiscalização de rotina, a equipe PRF abordou um caminhão. Após consultas aos sistemas e verificação dos documentos do motorista, foi constatado um mandado de prisão pendente contra ele de cumprimento pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem natural de Arenápolis, cidade no Mato Grosso, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Trairão, para que fossem tomados os procedimentos cabíveis.