Homem que recebia recompensa por ‘vigiar’ padaria é preso após furtar o local

Um homem foi preso após arrombar e furtar objetos de uma panificadora em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (23) e o suspeito foi preso no mesmo dia por volta das 16h. As informações são do Debate Carajás.

De acordo com informações da polícia, Henrique Mota Lira, de 24 an​​os, dormia todos os dias em frente à panificadora e era até recompensado pelo proprietário do estabelecimento. Na madrugada de sexta (23) ele arrombou a padaria e furtou um notebook e uma botija de gás.

O jovem foi localizado somente à tarde e foi preso após ser agredido por populares. Ele foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde o caso foi registrado.