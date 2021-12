Homem que matou três pessoas em acidente é condenado a três anos e nove meses de prisão

Alcides Gomes de Moura Neto foi condenado a cumprir pena de três anos e nove meses de detenção em regime aberto, por homicídio culposo. Ele foi considerado culpado pela morte de três vítimas em um grave acidente de trânsito na madrugada do dia 13 de junho de 2016. Logo após atropelar cinco pessoas, o motorista foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Conforme a decisão do Tribunal do Júri, o acusado teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa pelo mesmo período da pena.

Carlos Roberto Aires Pereira, de 29 anos, Renan Barros da Silva, de 21 anos, e Raimundo Sandro Silva Santos, de 33 anos morreram no local. Já Márcia Cristina Marques e José Roberto Aires Pereira foram socorridos e sobreviveram.

Segundo apurou a PC na época, ele estava visivelmente embriagado quando perdeu o controle do carro que conduzia, invadiu a calçada e atropelou cinco pessoas que caminhavam às margens da rodovia Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, em Belém.

O condutor foi preso em flagrante e levado até a Seccional Urbana da Marambaia, onde o delegado plantonista, Carlos Augusto Lettieri, lavrou o auto de prisão contra o motorista.