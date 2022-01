Homem que estava foragido da justiça é recapturado com drogas, em Parauapebas

O Grupo Tático Operacional (GTO), do 23º Batalhão de Polícia Militar, de Parauapebas, apresentou na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, acusado de tráfico de entorpecentes, Jadiel Moreira da Silva. Por volta das 15h desta quarta-feira (19), ele foi flagrado, no bairro Novo Paraíso, com 5,4 gramas de maconha e 3,2 gramas de crack. Com informações do site Zé Dudu.

No Boletim de Ocorrência registrado na Seccional, os PMs relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram um casal em atitude suspeita e que, ao perceber a aproximação do veículo policial, Jadiel tentou se livrar de um objeto até então não identificado.

Mas no momento em que foi realizada a busca pessoal no suspeito, com ele foram encontradas as drogas. Jadiel Moreira da Silva estava acompanhado da mulher e do filho, uma criança.

Após prestar depoimento, ela foi liberada e o acusado, encaminhado imediatamente ao sistema prisional, já que na unidade policial também foi constatado que ele era foragido do Sistema Penal.