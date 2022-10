Homem que espancou jovem com deficiência para roubar celular é preso em Marabá

​Um homem identificado como João Bosco Paixão Júnior, 37 anos, foi preso nesta terça-feira (4), dentro do Terminal Rodoviário de Marabá, no sudeste do Pará. O homem é suspeito de espancar e roubar o celular de um jovem com deficiência física, no bairro Rio Verde, na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. O crime ocorreu na segunda-feira (3). As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com o Delegado Vinícius Cardoso, Superintendente Regional do Sudeste do Pará, por meio de um trabalho de inteligência, a Polícia Civil de Marabá e Parauapebas, conseguiram prender João Bosco Júnior, no interior do Terminal Rodoviário de Marabá, localizado no Km 6, Núcleo Nova Marabá.

No momento da abordagem, João Bosco confessou aos policiais que estava a caminho do Estado do Mato Grosso. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a 21ª Seccional Urbana, onde foi apresentado para a autoridade policial de plantão.

João Bosco foi encaminhado para a Central de Triagem Masculi​​na de Marabá (CTMM/SEAP), onde aguarda para ser recambiado a Parauapebas, município em que ficará preso.

As imagens da sessão de espancamento revoltaram a população de Parauapebas. As agressões deixaram o rosto do jovem bastante machucado. Uma foto compartilhada nas redes sociais mostra o jovem caído ao chão. Ele estava com a boca inchada e bastante ensanguentada. O estado de saúde do rapaz não foi divulgado.