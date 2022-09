Corpos encontrados em carrinho de reciclagem são de dois irmãos

A Polícia Civil encontrou dois corpos dentro de um carrinho de reciclagem abandonado na Avenida Geógrafo Antônio Ribeiro Zaranza, no Bairro Cajazeiras, em Fortaleza (CE), na manhã do último sábado (24). As vítimas seriam dois irmãos de 16 e 20 anos, que apresentavam marcas de violência. Com informações do G1 e do Povo.

Ainda de acordo com a PC, as vítimas foram mortas por disparos de armas de fogo, mas não há informações sobre a identificação das vítimas. Segundo o portal O Povo, os corpos estavam abraçados.

Um dos irmãos tinha passagens por tráfico de drogas e receptação. “No dia, equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, que segue em diligências para

identificar e capturar os autores do crime", informou a Secretaria em nota.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)