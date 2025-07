Homem que cumpria pena com tornozeleira é sequestrado dentro de casa em Santarém

Um homem identificado como Adelson Pereira da Silva foi sequestrado na madrugada desta sexta-feira (4), dentro da casa onde mora, localizada na rua da Trindade, bairro Esperança, em Santarém, oeste do Pará. O crime aconteceu por volta da 1h30. A denúncia foi detalhada pela esposa da vítima, Mediane Pontes de Oliveira, à imprensa local.

Segundo relato da companheira da vítima, ela dormia quando ouviu barulhos na porta da sala. Ao verificar, foi surpreendida por dois homens encapuzados, vestindo jaquetas pretas e portando lanternas. A dupla entrou rapidamente, ordenou que ela fosse ao banheiro e ameaçou atirar caso reagisse ou gritasse.

Ainda de acordo com Mediane, Adelson teria acordado no momento da invasão. Ela relatou ter ouvido sons que indicavam que o companheiro estava sendo sufocado e arrastado pelo chão de porcelanato. Cerca de 20 minutos depois, ao deixar o banheiro, encontrou manchas de sangue no quarto e no caminho até a saída da casa. Além de Adelson, dois celulares também foram levados.

Adelson cumpria liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica desde novembro de 2024. O sinal do equipamento foi perdido na região da avenida Quixadá, após o sequestro. Mediane informou ainda que, em março deste ano, o companheiro foi ameaçado por membros da facção criminosa Comando Vermelho.

O casal já havia sido preso em março de 2024, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, a polícia encontrou 140 kg de maconha, além de uma arma de fogo, munições de fuzil e uma lancha em uma residência no bairro do Juá, utilizada como depósito para drogas e armamentos.