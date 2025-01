Homem com tornozeleira eletrônica é agredido em Santarém

Um homem com tornozeleira eletrônica foi agredido na manhã desta quinta-feira (02/01), no bairro São José Operário, em Santarém. A vítima identificada como Lucas Douglas foi agredida com uma pedrada na cabeça quando estava próxima da avenida Tupaiulândia com a Rua Marajó.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência. De acordo com o portal O Impacto, o Cabo Murilo do 35º Batalhão da Polícia Militar informou que a vítima é conhecida da polícia e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) também esteve no local. Os paramédicos atenderam Lucas Douglas que apresentava uma lesão na cabeça e estava bastante ensanguentado.

Um dos enfermeiros do SAMU detalhou que a vítima havia foi sido atingida por uma pedra grande na cabeça. Durante a avaliação dos paramédicos foi constatado um corte extenso na região frontal. Apesar do trauma, Lucas estava estável, consciente e orientado.

Após os primeiros socorros, Lucas Douglas foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para exames mais detalhados. O caso será investigado pela Polícia Civil de Santarém para localizar o autor e a principal motivação do crime.