Homem que conduzia veículo roubado é alvejado ao ignorar ordem da PM

Um homem suspeito de cometer assaltos na região de São Brás, em Belém, foi baleado pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (5). Ele foi socorrido pelos agentes e levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme.

O suspeito, ainda não identificado, estava conduzindo um veículo roubado na rua Silva Rosado com a travessa Primeira de Queluz, entre os bairros de Canudos e São Brás, quando uma guarnição da PM deu ordem de parada.

De acordo com os agentes, o suspeito se recusou a parar o carro e arrancou em frente. Neste momento, um dos PMs atirou contra o pneu do carro.

A PM informou que o condutor do veículo desceu disparando contra toda a equipe e na troca de tiros foi atingido na região do abdômen. Os policiais afirmam que havia um outro criminoso no veículo, que conseguiu fugir correndo.

Denúncias

A equipe do 37º Batalhão da PM informou que já havia recebido relatos há uma semana sobre um carro de cor prata que estava fazendo diversos assaltos nos bairros Guamá, Terra Firme, São brás e Canudos. Após rondas, os agentes encontraram o veículo por volta das 22h e interceptaram.

O proprietário do veículo compareceu à Seccional de São Brás. Ele trabalha como motorista de aplicativo e informou que teve seu carro roubado durante uma corrida na avenida Perimetral.

Desde então, os criminosos estavam usando o carro para fazer assaltos, o que gerou a denúncia dos moradores.

O carro está na Seccional de São Brás junto com a arma apreendida. O suspeito baleado está na UPA da Terra Firme.