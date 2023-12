Chefe do PCC é presa sob suspeita de decretar morte de policial civil

Samira Cristina dos Santos, de 41 anos, foi detida na última segunda-feira (4), sob a suspeita de envolvimento no desaparecimento e possível assassinato de um policial civil em setembro deste ano. Esta não é a primeira vez que Samira enfrenta o sistema judicial, ela já foi presa em outras duas ocasiões.

O histórico criminal dela iniciou em 2003, quando foi indiciada por roubo, um caso registrado e investigado pela Polícia Civil em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Cinco anos mais tarde, ela se viu novamente diante da justiça, sendo indiciada por tráfico de drogas, desta vez na região de Perus, na zona norte da capital paulista.

Foi nesse mesmo bairro que Samira desempenhou o papel de disciplina dentro do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo encarregada de fazer cumprir as normas de conduta estabelecidas pela facção.

De acordo com as investigações do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), ela utilizou sua posição hierárquica para ordenar a morte do policial civil Fernando José Duarte Silva, de 41 anos. O carro do policial foi encontrado trancado e abandonado na região de Perus, na zona norte de São Paulo, em 11 de setembro, na mesma data do desaparecimento. A polícia suspeita do assassinato de Fernando, apesar do corpo ainda não ter sido localizado.