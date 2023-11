Portugal diz que PCC tem mil integrantes agindo no país

O Serviço de Informações de Segurança de Portugal (SIS) afirma que há cerca de mil pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organização criminosa das Américas. Reportagem do portal Revista Oeste informa que o relatório do SIS aponta que o PCC controla parte do grande tráfico internacional de cocaína da América do Sul, com destino ao mercado europeu.

De acordo com o documento, o grupo cuida da logística de desembarque em solo português, do armazenamento e da distribuição de grandes carregamentos de cocaína para outros países da Europa. O envio é feito por terra.

Conforme a CNN de Portugal, o documento foi apresentado em duas reuniões promovidas pelo serviço secreto português. Nos encontros, as autoridades informaram que a maioria dos mil criminosos do PCC atuando no país estaria agindo na capital, Lisboa. Ao menos 20 membros estão nas prisões portuguesas.

O relatório mostra ainda a relação entre o aumento da presença do PCC em Portugal e a crescente onda de violência relacionada ao narcotráfico no país. Portugal tem registrado casos de tiroteios e homicídios na Grande Lisboa. O fenômeno poderia ser explicado pelas brigas entre integrantes da facção criminosa e grupos rivais que tentam desviar a droga.

Polícia Federal investiga esquema de vistos para PCC

Em parceria com autoridades de Portugal, a Polícia Federal (PF) brasileira está investigando fraudes na emissão de vistos de permanência no país lusitano. O esquema envolveria traficantes do PCC e funcionários do Consulado de Portugal no Rio de Janeiro.

Os policiais brasileiros apuram se houve agendamento ilícito de vagas para a prática de atos consulares, além de crimes como corrupção e falsificação de documentos por funcionários do consulado na capital fluminense. O suposto favorecimento seria para a obtenção de vistos e nacionalidade portuguesa.

A PF quer saber se o esquema teria favorecido membros do PCC a viajar e permanecer no país europeu legalmente. Na terça-feira (7), a PF cumpriu 5 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, Rio de Janeiro, e também na cidade carioca de Saquarema, na Região do Lago, no norte fluminense.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal brasileira. Ao todo, 30 agentes de segurança portugueses e membros do Ministério Público de Portugal participam da operação, por meio da cooperação jurídica internacional. A operação foi batizada de “Agendródomo” em alusão aos agendamentos consulares.