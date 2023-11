Bolívia deporta liderança do PCC responsável por pelo menos 20 mortes

Nesta quarta-feira (29), a Bolívia deportou um brasileiro identificado como Igor Oliveira, que seria um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado do Mato Grosso (MT). Ele foi conduzido sob forte esquema policial. A informação veio por meio de anúncio por parte do governo boliviano nas redes sociais.

O ministro de Governo (Interior), Eduardo del Castillo, informou a transferência: “Começaram as operações para o traslado de Igor Oliveira, membro do PCC, ao #Brasil, para que preste contas à Justiça em seu país”. Em uma audiência pública realizada hoje, o juiz da cidade boliviana de Santa Cruz, Roberto Arias, determinou a expulsão imediata do criminoso conhecido como "Iraque" e de 27 anos.

Durante a prisão, o homem passou uma identidade falsa no nome de Caio Oderilson da Silva Duarte. No entanto, a polícia boliviana, em colaboração com as autoridades de identidade brasileiras, confirmou a farsa e os antecedentes criminais. A expulsão foi fundamentada em razões migratórias.

O chefe da polícia de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, relatou à emissora Unitel de que o jovem teria assassinado ao menos 20 pessoas. Imagens exibidas pela televisão mostraram o traslado de Igor Oliveira de Campos do tribunal até o aeroporto doméstico de El Trompillo, onde foi embarcado em um helicóptero militar que o levaria à fronteira para ser entregue à Polícia Federal brasileira.