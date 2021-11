Homem que aparece agredindo mulher, em Belém, responde processo na Justiça

O homem que aparece agredindo uma mulher, em vídeo que circula nas redes sociais, possui registros na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). É o que informou, na noite deste sábado (27), a Polícia Civil do Pará. Ainda segundo a instituição, todos esses registrados “foram apurados, concluídos e encaminhados à Justiça”.

A Polícia Civil não informou, porém, o nome do homem. E, mais cedo, informou que não havia registro desse caso na Polícia Civil. A Redação Integrada continua apurando informações sobre as circunstâncias dessa agressão e tentando falar com o acusado.