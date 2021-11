VÍDEO: Mulher é agredida dentro de um carro em Belém e pede socorro

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, na manhã deste sábado (27), mostra uma cena de violência em pleno trânsito da capital paraense: um mulher é agredida por um homem dentro de um carro. Nas imagens, o automóvel está parado, travando o fluxo de veículos. O registro mostra que a vítima está com partes do corpo para fora, tentando fugir, e é imobilizada pelo agressor com um golpe de mata-leão.

Uma mulher em outro veículo filma a ação. Aos gritos, a vítima clama por socorro. A motorista que registrou a ação passa pelo veículo a alerta o abusador: "Larga ela que eu tô filmando a tua cara, agressor!". Com medo, o homem solta a vítima.

A reportagem apura detalhes do caso. Em breve mais informações.