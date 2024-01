Homem pula muro e furta quantia em dinheiro de residência, em Belém

Um homem ainda não identificado foi filmado por câmeras de segurança furtando uma residência localizada no Conjunto Orlando Lobato, na rodovia Augusto Montenegro, no Parque Verde, Belém. O caso ocorreu na manhã de domingo (28), quando os proprietários da casa não estavam no local. Segundo o que foi relatado pelas vítimas no boletim de ocorrência, o suspeito conseguiu levar uma grande quantia em dinheiro e um cartão de crédito.

VEJA MAIS

As imagens do caso foram encaminhadas para a Redação Integrada de O Liberal. No vídeo é possível ver quando o homem pula o muro e entra no local. Segundo o que foi relatado pelas vítimas, a casa estava vazia e os moradores estariam trabalhando no momento em que tudo ocorreu. Eles só notaram o furto durante a noite, quando retornaram para o imóvel.

O homem teria chegado na frente da casa e batido palmas, chamando os moradores. Ao notar que não havia ninguém, ele pulou o muro e entrou. Quando já estava no pátio do imóvel, na parte de dentro, teria arrombado a janela na parte de trás da casa e teve acesso ao quarto. Segundo as vítimas, o homem teria revirado tudo dentro da residência. O homem teria separado os itens que iria levar e deixou tudo em cima da cama. Os donos da casa acreditam que o suspeito só não levou os objetos porque encontrou a quantia de seis mil reais que estava dentro do guarda roupa.

Logo após o caso, ele fugiu pelo mesmo local que entrou. Até o momento, não há informação sobre o paradeiro do suspeito. As vítimas acreditam que ele seria das redondezas, mas ainda não há confirmação das autoridades policiais.

A Redação Integrada de OLiberal entrou em contato com a Polícia Civil e Militar e foi informada por meio de nota que o caso foi registrado na delegacia da Cabanagem, que analisa imagens e trabalha para identificar os envolvidos no crime.