Homem é encontrado morto em porto de Santarém

O corpo de um homem foi encontrado boiando, na manhã desta sexta-feira (11), às margens do Rio Tapajós, no Porto dos Milagres, bairro Uruará, em Santarém, município no oeste do Pará. A vítima, que até a última atualização desta matéria não tinha sido identificada, aparenta ter acima dos 45 anos e estava com o rosto desfigurado e uma lesão no pescoço. Entretanto, a causa da morte só será revelada após análise da perícia. Com informações do O Impacto.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, junto com moradores, realizaram o resgate do cadáver. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.