Homem morre em Santarém após intervenção policial

Henrique Almeida Delgado morreu durante intervenção policial no bairro Jardim Santarém, na tarde deste sábado (22). De acordo com o portal Impacto, Henrique e um outro homem cometeram um assalto na Travessa Barjonas de Miranda próximo a esquina com a Avenida Rui Barbosa e fugiram em uma motocicleta.

Os agentes da Polícia Militar foram acionados pela população e localizaram a dupla, por meio de informações e as características batiam. Eles fizeram as buscas, que se estenderam até a Rua Violeta, no bairro do Jardim Santarém, onde Henrique abandonou a motocicleta e buscou abrigo em uma residência.

Armado, ele resistiu à prisão, levando os policiais a reagirem. Durante o confronto, Henrique foi alvejado pelos disparos, chegou a ser encaminhado ao PSM, mas não resistiu e morreu.

Henrique era conhecido no local por efetuar assaltos, conforme foi publicado em "Impacto". O homem que estava com Henrique foi capturado e encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima está hospitalizada e ainda não foi ouvida. O caso é investigado pela Seccional de Santarém que irá apurar as circunstâncias e o motivo do crime.