Homem morre esmagado por peças de porcelanato em Salinópolis

Adelson Coimbra de Souza, 34 anos, funcionário de uma empresa de materiais de construção, morreu após ser esmagado por peças de porcelanato, enquanto realizava uma entrega de material no bairro do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu na última terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado por meio da delegacia do município.

Testemunhas disseram que Adelson morreu no local onde foi realizar a entrega das peças de porcelanato, o JJ Serviços. A vítima era funcionária do setor de logística da empresa de materiais de construção Jurunense Home Center.

A empresa se manifestou sobre o caso por meio de uma comunicado nas redes sociais, afirmando que lamenta o ocorrido e que está dando suporte para a família do trabalhador. O estabelecimento ressaltou que a vítima será lembrada pela dedicação e comprometimento que tinha no trabalho.

"É com profundo pesar que lamentamos a perda do colaborador, Adelson Coimbra de Souza, do setor de logística. Informamos que o Jurunense Home Center está dando suporte aos familiares”, diz o comunicado

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "perícias foram solicitadas e apurações estão sendo feitas para levantar informações sobre o ocorrido”.