Homem morre em intervenção policial após perseguição, em Altamira

O homem identificado como Douglas de Barros Viana, mais conhecido como “Lourinho”, morreu na madrugada de sábado (20), em uma intervenção policial, em Altamira, sudoeste paraense. As informações policiais são que tudo ocorreu após uma denúncia informando que o suspeito estaria armado em um bar. Quando os agentes chegaram ao estabelecimento, Lourinho tentou fugir em um carro.

Segundo a PM, a equipe realizava rondas ostensivas pelo bairro de São Domingos quando recebeu a denúncia. O denunciante descreveu as características do suspeito e disse que o homem estaria com o revólver na cintura. Quando os agentes chegaram ao bar, 'Loirinho', que estava na área do estacionamento, andou rapidamente em direção a um carro de cor branca. A atitude levantou suspeitas dos policiais que foram em direção ao homem para abordá-lo. O homem conseguiu entrar no carro e sair rapidamente, tendo início uma perseguição.

Os agentes realizaram o acompanhamento do veículo do suspeito e, na rua Carmina Feitosa, Loirinho teria feito disparos contra os policiais. Apesar da troca de tiros, o suspeito conseguiu fugir e entrou em uma área de mata. No local, o Loirinho teria continuado a fazer disparos e acabou sendo atingido. A guarnição ainda chamou uma ambulância do corpo de Bombeiros, mas devido a àrea ser de difícil acesso, os próprios agentes fizeram o transporte do suspeito para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele chegou a ser atendido, mas morreu no local.

De acordo com o Portal Confirma Notícia, foi apurado com as autoridades policiais que Loirinho já teria passagem pela polícia. Com ele os agentes apreenderam um revólver calibre 38 e cinco munições, sendo quatro deflagradas durante a troca de tiros. O carro usado pelo suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil da cidade juntamente com o material apreendido.



Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito morreu após troca de tiros com a Polícia Militar, que realizava apuração de uma denúncia sobre um homem que estaria armado na área. Foram apresentados e apreendidos uma arma, munições, um celular e um veículo. Equipes da Seccional de Altamira investigam o caso.