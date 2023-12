Homem morre em acidente de trânsito em Marabá neste sábado (2)

Pedro Paulo Soares dos Anjos, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito, neste sábado (2), em Marabá, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, na BR-230 (Rodovia Transamazônica), na saída da ponte sobre o rio Itacaiúnas, no sentido Cidade Nova.

Ao portal Correio de Carajás, a polícia informou ainda que Pedro Paulo dirigia um Chevrolet Onix e seguia na contramão daquela via, desde o perímetro do quartel do Corpo de Bombeiros. Na altura da ponte, o veículo se chocou com uma Ford Ranger e, devido à força do impacto, o Onix rodou na pista e subiu na mureta de proteção da via.

Pedro Paulo ficou preso entre o banco do motorista e o airbag. Ele sofreu um grande baque na cabeça e suas pernas e o braço direito foram esmagados. Ainda segundo essas primeiras informações, os dois ocupantes da Ranger não permaneceram no local após o acidente e ainda não foi possível identificá-los.

Após o acidente, curiosos cercaram o lugar e a Polícia Militar chegou para garantir a preservação da cena do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima.

A Polícia Civil do Pará informou que o acidente com vítima morta foi registrado na Seccional Urbana de Marabá. Foram solicitadas perícias para completa elucidação do caso. Testemunhas e o outro motorista serão ouvidos para completa apuração dos fatos, afirmou a Polícia Civil.