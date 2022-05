Homem morre atropelado por ônibus na BR-316, em Ananindeua

Um homem morreu após ser atropelado no final da noite desta quarta-feira (25), na rodovia BR-316, em Ananideua. Segundo detalhou a Polícia Científica do Pará (PCP), a vítima até então de identidade desconhecida, atravessava a via, no bairro Centro, em Ananindeua, quando foi atingida em cheio pelo coletivo da linha Maguary.

A informação é de que tudo ocorreu na esquina da avenida Cláudio Sanders, em frente ao Mercado Municipal.

O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).