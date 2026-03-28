Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Tomé-Açu

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar no fim da manhã de sexta-feira (27/3), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, uma equipe tática foi até a Agrovila de Água Branca para verificar uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo um veículo de cor branca.

Durante o trajeto, a guarnição visualizou e interceptou um veículo Renault Logan, cor branca. Segundo a Polícia Militar, no momento da abordagem, um homem que se encontrava dentro do carro desembarcou portando uma arma de fogo e efetuou disparo contra os agentes, que revidaram.

O suspeito foi baleado e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu. Depois, ele foi levado até o hospital em Quatro Bocas, distrito do município. No entanto, os profissionais de saúde constataram a morte do suspeito.

O veículo, incluindo que estava com o homem, foi apresentado pelos policiais militares na delegacia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.