Homem morre após ser atropelado por moto na Augusto Montenegro, em Belém

Félix Bekembau da Cruz Costa morreu após ser atropelado por uma moto na Augusto Montenegro, esquina com a avenida Damasco, no bairro do Mangueirão, em Belém. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (27/11), quando a vítima atravessava a pista e foi atingida pelo veículo. O motociclista que conduzia a moto, que não foi identificado, foi socorrido.

Conforme as informações policiais, o acidente teria ocorrido por volta de 22h10. Testemunhas relataram que Félix estaria em um bar próximo ao local e tentava atravessar a pista para ir embora para casa. Ainda segundo os relatos, o motociclista que passava pelo local, e seguia no sentido o Distrito de Icoaraci, não teria percebido o homem no meio da pista. Devido ter sido surpreendido, o condutor não conseguiu frear a moto e ocorreu o atropelamento.

As pessoas que passavam pelo local ainda tentaram socorrer Félix e o motociclista, que ficaram desacordados na pista. No entanto, o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor ainda foi socorrido para um hospital. As circunstâncias do acidente e todos os relatos de testemunhas estão sendo apuradas pela Polícia Civil.