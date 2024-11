Vídeo: dois carros colidem durante corrida no Paraguai

Um grave acidente ocorreu durante um evento automobilístico no Paraguai. O caso aconteceu na tarde do último domingo (24), no Autódromo Rubén Dumot, em Capiatá, durante a última prova do Campeonato CAP Track, quando dois carros colidiram. Embora o impacto tenha sido forte e gerado preocupação, felizmente não houve mortes, mas algumas pessoas ficaram feridas.

No vídeo que está viralizando nas redes sociais, é possível ver que a colisão aconteceu após uma curva, quando dois carros vermelhos disputavam a liderança. Um dos veículos, que estava à direita, cruzou para a esquerda, resultando em uma colisão múltipla com outros carros que vinham atrás. Um dos carros envolvidos pegou fogo no momento do impacto, mas as chamas rapidamente se apagaram.

Apesar da gravidade do acidente, os motoristas dos carros vermelhos sofreram apenas ferimentos leves e foram levados ao Hospital Universo de San Lorenzo para atendimento. Esse não foi o primeiro acidente no autódromo recentemente; há duas semanas, um incidente similar resultou na morte do piloto Carlos Augusto Flores de Oliveira, de 63 anos. Ele estava participando do Track Day Paraguai quando bateu na beira da pista e não sobreviveu aos ferimentos.