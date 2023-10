Homem morre após ser atingido por fio de alta tensão no centro comercial de Cametá

Um homem identificado como Hélio Gomes dos Santos, também conhecido pelo apelido “Comilão”, 32 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (2), após ser atingido por um fio de alta tensão, na esquina da travessa Ângelo Corrêa com a rua 13 de Maio, bairro Centro, em Cametá, região nordeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima estava andando a caminho de sua residência, quando esbarrou no fio que já estaria arrebentado desde de manhã.

Moradores contaram ainda que tentaram acionar a concessionária de energia, mas sem sucesso. Ainda conforme a população, somente depois do ocorrido é que uma equipe técnica foi enviada pela empresa ao local.​ Por nota, a Equatorial Energia​ informou que "direcionou imediatamente uma equipe para o local assim que foi informada da ocorrência​". A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Hélio está caído ao chão, já sem vida. O corpo dele aparece sendo carbonizado, e a cena assusta quem passa. O homem responsável pelo registro narra: “Gente, está pegando fogo aqui. Está dando curto-circuito. Arrebentou um fio, caiu em cima do homem. Está pegando fogo nele, está morrendo eletrocutado”. Neste momento, o homem também alerta uma pessoa sobre o perigo e pede para que ela não passe perto do cabo elétrico.

Dezenas de curiosos se aproximaram do corpo de Hélio e acompanharam os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Equatorial Energia. Familiares da vítima estiveram no local e ficaram indignados com a situação. “Eles esperaram primeiro uma pessoa vir aí e morrer que foi meu irmão. Foi eletrocutado aí. Eles (moradores) já tinham denunciado há um tempão, agora que meu irmão morreu que eles vieram ajeitar”, disse uma irmã da vítima à imprensa local. A mulher não teve identificação divulgada.

O corpo de Hélio foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, para a realização de exames que vão determinar a causa da morte. Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará informou que “o caso foi registrado na Delegacia de Cametá que vai investigar as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas no local”.

A reportagem de O Liberal acionou a ​Equatorial Energia em busca de posicionamento sobre o ocorrido. Também por meio de um comunicado, a empresa disse que “lamenta profundamente o acidente que aconteceu em Cametá nesta segunda-feira, 2”.

“A Equatorial esclarece que ​direcionou imediatamente uma equipe para o local assim que foi informada da ocorrência. Os técnicos chegaram ao endereço e realizaram os serviços necessários para isolar a rede elétrica e normalizar o fornecimento. A distribuidora acompanha a apuração das possíveis causas do acidente junto ao​s órgãos competentes”, repassou a Equatorial Energia.

“A empresa reforça que somente profissionais habilitados podem mexer com a fiação elétrica e que a população, em nenhuma hipótese, deve se aproximar da rede elétrica”, pediu.

“A Equatorial orienta que em situações como essa, que envolvem risco à vida, as ocorrências são prioritárias e, por isso, devem ser registradas o mais breve possível por meio do telefone 0800 091 01 96”, orientou a empresa.