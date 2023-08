Homem morre com descarga elétrica lavando a calçada; vídeo

Um trágico incidente ocorreu na tarde de sábado (12) em Várzea Grande (MT), resultando na morte de Oziel Rodrigues da Silva, de 37 anos. Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza de uma calçada com uma lavadora industrial.

Um vídeo chocante capturou o momento da tragédia. Nas imagens, Oziel é visto segurando uma lavadora industrial de alta pressão, lavando galões e a calçada. Subitamente, ele é atingido pela descarga elétrica e cai ao chão. Rapidamente, uma criança e duas pessoas se aproximam. Uma delas desliga a máquina que estava em uso por Oziel e, em seguida, verifica a condição do homem.

Apesar dos esforços de algumas pessoas presentes no local, não foi possível reanimar Oziel, como relatado pela Polícia Civil. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local e tentou aplicar técnicas de reanimação, mas, não teve sucesso. A morte de Oziel foi oficialmente confirmada às 13h30 do sábado.

As circunstâncias que levaram a essa tragédia serão objeto de investigação por parte da Polícia Civil, que buscará entender as causas do acidente e tomará medidas para esclarecer o ocorrido.