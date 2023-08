Diarista morre eletrocutada no primeiro dia de trabalho

Uma diarista morreu após receber uma descarga elétrica enquanto limpava a calçada de uma residência, em seu primeiro dia de trabalho. O caso aconteceu no último dia 28, em Goiânia. Identificada como Renata Ferreira Lopes, a jovem de 24 anos usava uma lavadora de pressão no momento do incidente.

Segundo a Polícia Civil, uma extensão que tinha emendas com fita isolante pode ter tido contato com a água e provocado um curto-circuito, pois, aparentemente, a máquina era nova.

O investigador Marlon Luz, que está à frente do caso, relatou que será apurado se houve negligência na manutenção do compressor e da extensão utilizada na limpeza por parte do responsável.

Ainda com base nas informações oficiais, o marido da vítima estranhou o fato da esposa passar muito tempo sem dar notícias. Desconfiado, ele pulou o muro da casa e a encontrou caída ao lado da lavadora. Além do marido, Renata deixa duas filhas.

