​Morre em Belém menino que sofreu descarga elétrica ao tentar pegar pipa, em Parauapebas

Um menino de nove anos morreu no final da noite do último sábado (15), por volta das 23h30, em um hospital de Belém. O garoto estava internado desde o dia 6 deste mês, depois de sofrer uma forte descarga elétrica. No momento do acidente, ele tentava retirar uma pipa engatada em um fio de alta tensão na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará, conforme relataram moradores.

Testemunhas relataram ainda que o menino estava na janela da casa dele, no segundo andar, próximo à rede elétrica. Ele acabou sofrendo a descarga e caiu no chão.

A equipe da Guarda Civil Municipal chegou pouco depois do ocorrido e preservou a área, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o menino para o hospital.

No dia do acidente, a criança foi socorrida às pressas, apresentando queimaduras e traumatismo craniano. Após a estabilização do quadro de saúde do menino, ele foi transferido para um hospital em Belém, mas não resistiu e morreu.