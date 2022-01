VÍDEO: homem morre após grave acidente de trânsito em Itaituba

Um homem identificado como George Rogério de Oliveira, de 44 anos, faleceu na tarde do último domingo (02) em decorrência de ferimentos causados por um acidente de trânsito ocorrido na madrugada do primeiro dia do ano (01), em um cruzamento do bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.

Pelo que é possível ver em um vídeo de uma câmera de segurança que gravou o exato momento da colisão, às 5h49, George - que era chamado de "Dê" pelos amigos - trafegava com sua motocicleta pela 13ª rua do Bairro Bela Vista, quando um outro condutor, não identificado, veio pela rua 13 de maio e avançou o sinal vermelho, colidindo com a vítima. Os dois motociclistas foram arremessados por vários metros por conta da violência da batida.

Ambos os feridos foram socorridos pelos militares do 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), sendo que George estava bastante ferido, com várias fraturas, e foi conduzido para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde não resistiu a um procedimento cirúrgico por conta da gravidade de uma fratura no fêmur e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o anúncio feito por familiares, George foi velado na casa de seus avós, em uma casa na orla de Itaituba, e foi enterrado em um cemitério do município.