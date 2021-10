Homem morre ao trocar tiros com policiais militares em Vigia

Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) localizaram uma casa usada como local de armazenamento e venda de drogas no município de Vigia, no nordeste paraense. Durante a ação, ocorrida na noite de quinta-feira (14), a equipe policial apreendeu uma expressiva quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo. Os militares chegaram ao local após receberem informações de que um homem, possivelmente armado, estaria vendendo drogas na avenida Tancredo Neves.

Ao chegarem até o endereço informado, os policiais foram recebidos com vários disparos de arma de fogo realizados pelo suspeito, que tentou correr para dentro da casa onde morava, mas, durante a troca de tiros, foi atingido. Ainda segundo a PM, o homem foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na casa onde ele morava, foram encontrados uma barra de maconha pesando 1.136kg, 656 gramas do mesmo entorpecente, 49 gramas de óxi, duas balanças de precisão, uma arma de fogo e ainda um caderno contendo anotações. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Vigia, onde foram tomadas as providências cabíveis.