Homem morre ao ser eviscerado na zona rural de Moju

Pouco antes do dia acabar, um caso de morte por esfaqueamento foi registrado em Moju, no Nordeste Paraense, tendo como vítima Orlando da Conceição Soares. A 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionado por telefone volta das 23h30 para atender ao caso, que ocorreu uma hora antes, na Vila Apiteua, mais precisamente, em um bar no Ramal do Jupuuba, zona rural do município.

Chegando à comunidade rural, os PMs foram informados por populares que a vítima estaria na companhia de dois homens, conhecidos na região pelos apelidos Galego e Dudu. Não se sabe ao certo o que houve, mas em determinado momento, Dudu teria desferido uma facada na região abdominal de Orlando. Sem chances de ser socorrido, o homem morreu na frente do bar. Orlando foi eviscerado, morrendo com os órgãos internos para fora do corpo.

Ainda de acordo com os moradores da Vila, os dois suspeitos de terem cometido o crime são moradores da comunidade do Piriá. A PM fez incursões na área no intuito de localizar e prender os supostos assassinos, mas até o momento, ninguém havia sido detido.