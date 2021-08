Homem morre ao receber descarga elétrica, em Belém

Um homem morreu ao receber uma descarga elétrica, nesta segunda-feira (23), no bairro da Cabanagem. O acidente ocorreu na rua Damasco, na passagem Muruci. Às 12 horas, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou a ocorrência e os peritos criminais farão o levantamento de local. Policiais militares também estão no local do acidente. A reportagem está apurando mais informações.