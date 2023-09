Homem morre ao cair em poço em Águas Lindas, em Ananindeua  

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela vizinhança, com a informação de que um homem caiu dentro de um poço e se afogou. Ao chegarem ao endereço informado, os bombeiros encontraram a vítima sem vida, na manhã deste sábado (16). A polícia não informou o nome da vítima.

A equipe de resgate da Corporação se limitou a retirar o corpo do fundo do poço, no conjunto residencial Olga Benário, na Rua Paulo Fonteles, já próximo à avenida Carlos Prestes Bairro, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

Bombeiros e PMs foram acionados

A notícia sobre a queda do homem dentro do poço logo correu na comunidade do Olga Benário, no entanto, não há informações sobre a causa do acidente. Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar foram ao endereço informado.

Tudo o que se sabe, até então, é de que o homem caiu dentro de um poço e se afogou. Ele morreu em pouco tempo no local. O corpo de bombeiros já todo o trabalho de retirada do corpo de dentro do poço, e aguardou a remoção pela Polícia Científica.

Familiares da vítima foram informados e compareceram à Delegacia de Polícia Civil, em Águas Lindas, para acompanhar os devidos trâmites legais.