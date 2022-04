Homem mergulha para salvar pote de cachaça e morre afogado no Pará

Na manhã desta sexta-feira (22), o corpo de um homem de 33 anos, identificado como Lucieldo Machado Corrêa, foi encontrado às margens do Rio Tapajós, no bairro São José, em Itaituba. Ele se afogou depois de entrar na água para pegar um pote de cachaça que havia caído na água. As informações são do Plantão 24 horas News.

De acordo com informações de familiares, Paulo tinha o hábito de beber com os amigos no trecho onde o corpo foi localizado.

Testemunhas relataram que, na ocasião do acidente, Paulo estava ingerindo bebida alcoólica quando, em certo momento, o recipiente caiu na água do rio e ele mergulhou para tentar resgatar, mas não retornou à superfície.

Familiares da vítima registraram um boletim de ocorrência na delegacia do município de Itaituba. Após a localização da vítima, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O primo da vítima, Paulo Ricardo, relatou que o familiar era vaqueiro. Paulo ficou responsável por ir até o IML para fazer a retirada do corpo.