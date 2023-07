Homem mata cunhado com golpes de canivete em Itupiranga

Antônio Santos Silva matou o cunhado, Cledinaldo Silva Lima, de 34 anos na noite de quarta-feira (12), por volta das 21 horas, na rua do aeroporto, próximo ao bar do Fininho, no município de Itupiranga no sudeste do Pará. O motivo do crime não foi informado, mas eles tiveram uma discussão que resultou no crime. Antônio executou o crime com golpes de canivete.

De acordo com informações do Portal do Debate, a polícia militar recebeu informações sobre uma briga na rua do aeroporto. As viaturas da Polícia Militar foram até ao local e encontraram Cledinaldo Silva Lima morto. Uma ambulância chegou a ir até ao local para prestar atendimento à vítima, mas Cledinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

VEJA MAIS

Após obter informações sobre o caso, os policiais militares fizeram buscas pelo local e identificou o autor do homicídio, na rua José Marinho, próximo à torre Blue. Durante a abordagem, a arma do crime, um canivete ainda sujo de sangue, foi encontrada em posse do acusado.

Antônio Santos Silva foi preso e levado à delegacia para os procedimentos cabíveis. A arma foi apreendida e apresentada na unidade policial. A polícia está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e tomar as medidas legais adequadas.

A polícia não informou se Antônia já tinha passagem pela polícia.