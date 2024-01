Atiradores de elite entram em ação e contêm jovem com facões dentro de casa, em Belém

Um rapaz de 23 anos, que não teve identidade divulgada, foi detido na noite desta sexta-feira (5), após entrar em um suposto surto psicótico, dentro de uma casa, na travessa Castelo Branco, entre a rua Paulo Cícero e passagem Mucajás, no bairro do Guamá, em Belém. Ele estava com duas facas e foi contido por atiradores de elite da Polícia Militar. A ocorrência teve início por volta das 19h.

Moradores da área relataram que o jovem estaria em surto, ameaçando várias pessoas na rua onde mora. Ele estava em posse de duas facas e chegou a ameaçar um vizinho. Na sequência, o rapaz entrou para a residência, onde mora com a avó. O imóvel fica no primeiro andar de uma casa localizada aos fundos de um ponto de venda de açaí.

Lá dentro, ainda segundo os moradores, ele informava a todo instante que estaria mantendo uma mulher refém. Familiares do rapaz foram comunicados sobre o que estava acontecendo e acionaram as autoridades policiais. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).​

Foram quase 5h de negociação. Pouco antes da meia-noite, quando o rapaz estava irredutível, atiradores de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram em ação. Os agentes estavam posicionados do outro lado da rua e dispararam balas de borracha na direção da casa do rapaz para contê-lo.

Rapidamente, outra equipe policial que estava de prontidão na porta da residência conseguiu tomar as facas do jovem e identificou que ele estava sozinho no imóvel. O rapaz foi imobilizado e colocado em uma ambulância do Samu. Não há detalhes sobre o hospital para o qual ele foi levado.

Familiares do jovem informaram que ele seria dependente químico e, sempre que não consegue entorpecentes entra em surto. A família alega que já tentou obter ajuda por parte dos