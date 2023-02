Homem investigado por tentativa de feminicídio em Belém é preso no Sul do Brasil

Um homem investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em Belém foi preso na última segunda-feira (13), no município de Timbó, no estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil. De acordo com a Polícia Civil do Pará, o investigado agrediu gravemente a vítima em julho de 2021. Uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci, distrito de Belém, foi até Timbó cumprir o madado de prisão preventiva e desembacou de volta na noite da última quarta-feira (15), no Aeroporto Internacional de Belém

A prisão faz parte da Operação Corolário, deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento a mandados de prisão em aberto por crimes de violência contra a mulher. Ele foi preso no local onde estava trabalhando, com apoio da Delegacia de Investigação e Capturas (Deic) de Santa Catarina.

Responsável pela operação, a delegada Silvia Mara (Deam/Icoaraci) ressaltou que, mesmo com o sucesso da diligência, os trabalhos serão continuados para dar cumprimento a outros mandados.

"Estamos iniciando esta operação e tivemos êxito neste primeiro caso. Apesar da gravidade das agressões, a vítima conseguiu sobreviver e conseguimos prender o autor, o que mostra a importância da denúncia. A mulher não deve se calar", declara a delegada.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o empenho dos agentes da instituição para investigar e prender quem comete esse e outros tipos de crimes.