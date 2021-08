Homem invade residência e tenta estuprar agente de segurança pública

De acordo com a Polícia Civil, Antônio Carlos Lucas de Almeida, mais conhecido pelo apelido de “Calango”, foi preso em Placas, no sudoeste paraense, pelo crime de tentativa de estupro, resistência à prisão e lesão corporal contra uma agente de segurança pública, cuja identidade foi preservada. O caso aconteceu no último dia 4, mas só foi divulgado por sites da região, como o Giro Portal, nesta segunda-feira (9).

Agentes da Polícia Civil informaram que, ao invadir a casa da vítima, o suspeito não conseguiu dominá-la. Ela gritou por socorro e, assustado com a reação da mulher, o criminoso deixou o imóvel, mas pouco tempo depois foi localizado numa área de mata proxima à residência da vítima.

No momento da abordagem policial, o homem teria se armado com um pedaço de madeira e oferecido resistência à voz de prisão. Na Delegacia de Polícia, em Placas, foi constatado no sistema de Segurança Pública que o suspeito tem ficha criminal, incluindo ocorrências por tentativa de homicídio e lesão corporal em ambiente doméstico.

Antônio de Almeida foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Placas para os procedimentos cabíveis. Após a lavratura do flagrante, ele foi transferido para o presídio de Altamira, onde ficará a disposição da Justiça.