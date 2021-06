Homem incendeia casa, após roubar uma moto em Pau D’Arco

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso na manhã do último domingo (27), município de Pau D’Arco, minutos depois de ter invadido uma chácara, roubado uma motocicleta e ateado fogo numa residência localizada na comunidade Colônia Guaratã, zona rural da cidade. O caso revoltou os moradores da comunidade, que chamaram a Polícia Militar, responsável pela prisão do criminoso.

Segundo a PM, o homem invadiu a propriedade rural, pegou uma moto modelo Pop 100 e, depois, ateou fogo na casa. O dono da propriedade, que não estava muito longe do imóvel, ouviu quando ele tentava ligar a moto.

Imediatamente, ele correu para a casa e viu ladrão tentando fugir. Ele conseguiu interceptar o criminoso e os dois entraram em luta corporal, mas o suspeito ainda conseguiu fugir na motocicleta.

A vítima usou uma outra motocicleta e saiu em perseguição ao suspeito. Os vizinhos acionaram a PM, que fez a interceptação do fugitivo na saída da localidade.

De acordo com a PM, o dono da propriedade rural informou que o prejuízo causado com o incêndio do imóvel é de cerca de R$ 30 mil. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Pau D’Arco, onde está à disposição da Justiça.