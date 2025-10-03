Capa Jornal Amazônia
Homem furta roupas de loja e as esconde dentro da bermuda em Salinópolis

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito furtando as roupas e as colocando dentro da bermuda. (Foto: Reprodução | Conexão Notícias)

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança na manhã de quinta-feira (2/10) ao furtar roupas de uma loja localizada no centro de Salinópolis, região nordeste do Pará. Até o momento, ele ainda não foi localizado e é procurado pelas autoridades.

As imagens divulgadas pelo portal Conexão Notícias mostram o suspeito, de camisa longa preta e boné claro, olhando vestimentas no estabelecimento. Ele olha para os dois lados antes de pegar várias roupas e colocá-las dentro da bermuda.

Na sequência, ele usa a camisa para cobrir o volume dos produtos guardados na bermuda e vai embora como se nada tivesse acontecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso foi registrado na Delegacia de Salinópolis e segue sob investigação. "Imagens são analisadas para auxiliar na identificação do suspeito", comunicou a instituição. Informações sobre o caso podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia, no número 181.

 

