Homem finge ser cliente para assaltar funerária em Belém

Na última terça-feira (12), o escritório de uma funerária localizada no conjunto Costa e Silva, na avenida Almirante Barroso, em Belém, foi alvo de um assalto. Um homem, fingindo ser cliente, entrou no local e pediu informações. Vestido com uma camisa cinza, bermuda preta, boné e uma mochila escura, o suspeito aproveitou o momento em que o funcionário o atendia para levantar a camisa e exibir uma arma de fogo, anunciando o assalto.

VEJA MAIS

Diante da ameaça, o funcionário entregou dois celulares – um Xiaomi 13T azul e um Samsung A10, este último de uso corporativo – além de uma quantia em dinheiro de R$ 4.800, pertencente à empresa. Após recolher os pertences, o assaltante prendeu o funcionário na cozinha do estabelecimento e, segundo a vítima, ameaçou matá-lo caso tentasse sair do local antes de sua fuga.

Após alguns minutos, o funcionário conseguiu deixar a cozinha e buscou ajuda para comunicar o ocorrido. A Polícia Civil, através da Seccional da Marambaia, assumiu a investigação do caso.

As autoridades solicitam que qualquer informação sobre o suspeito seja comunicada pelos números de emergência 190 ou 181, mantendo o anonimato do informante.