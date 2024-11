Homem é preso após deixar boneco quebrado com ameaças na casa da ex-mulher, em Marabá

Um homem, que não terá o nome revelado para preservar a identidade da vítima, foi preso por descumprir uma medida protetiva para permanecer afastado da ex-mulher. O caso ocorreu na quarta-feira (13/11), na cidade de Marabá, sudeste do Pará, quando o homem teria deixado um boneco quebrado e papéis com ameaças na porta da ex.

A vítima procurou as autoridades policiais para relatar que ainda estava sendo perseguida pelo ex-marido. Ela ainda relatou que o homem estaria desrespeitando a ordem judicial de maneira constante. No último ocorrido, ele deixou um boneco que estava com a cabeça quebrada e dois bilhetes em tom ameaçador na porta da casa da mulher.

Diante da situação, a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá foi à casa do suspeito e o prendeu. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde aguarda os próximos procedimentos cabíveis legais.