Homem fica ferido em ataque a tiros em Bragança

Um homem, identificado apenas pelo prenome de Tharles, foi baleado durante um ataque a tiros, registrado na noite de sábado (16), em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, o alvo do atentado seria um vigilante, mas os suspeitos acabaram acertando o vizinho dele durante os disparos. Nazareno Silva, conhecido como “Riozinho”, foi preso por envolvimento no crime.

Após a tentativa de homicídio, os próprios moradores da área conseguiram capturar Nazareno. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que ele é agredido a tapas, chutes e socos pela população. “Tu ‘foi’ em casa para me matar!”, diz um homem para o suspeito. “Eu não te matei não”, responde “Riozinho”.

Uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) foi acionada pelos residentes de que tinham pego Nazareno na rua General Gurjão e que ele teria participado do atentado que feriu Tharles. A PM chegou no local e apresentou Nazareno até a delegacia de Bragança.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição informou que equipes da delegacia de Bragança trabalham para identificar os autores da tentativa de homicídio.