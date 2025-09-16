Homem fica com faca cravada na cabeça em suposta cobrança de dívida em Monte Alegre

Um homem ficou com uma faca cravada na região da cabeça após uma discussão com outro indivíduo em Monte Alegre, oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (15), no bairro Turu. De acordo com as informações iniciais, testemunhas relataram à polícia que a vítima teria cobrado uma dívida ao suspeito e foi golpeada. O suspeito ainda não foi localizado.

Ainda conforme os relatos policiais, a faca ficou cravada na parte de trás da cabeça da vítima. O desentendimento teria ocorrido após a vítima, identificada como Romison, cobrar uma dívida que supostamente envolvia entorpecentes. Na ocasião, a vítima teria ameaçado o suspeito e a família dele. Os dois discutiram e, em seguida, o suspeito avançou contra o homem com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada por moradores após a vítima ferida invadir uma casa na tentativa de escapar do suspeito. O homem já estava ferido e com a faca cravada na cabeça. Na fuga, a vítima teria deixado para trás uma bolsa verde, com quatro relógios, seis aparelhos celulares, dois carregadores e dois cabos para carregadores, que foram apresentados na delegacia.

A vítima foi ouvida enquanto estava internada no hospital municipal. Ele teria dado um nome falso à polícia, mas foi reconhecido e verificada sua verdadeira identidade. Nos sistemas de busca, foi constatado que ele tem passagem policial por tráfico de drogas. Nesta terça-feira (16), ele deve ser transferido ao município de Santarém para remoção da faca.