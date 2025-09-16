Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem fica com faca cravada na cabeça em suposta cobrança de dívida em Monte Alegre

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (15), no bairro Turu

O Liberal
fonte

Homem fica com faca cravada na cabeça em suposta cobrança de dívida em Monte Alegre. (Foto: Redes Sociais)

Um homem ficou com uma faca cravada na região da cabeça após uma discussão com outro indivíduo em Monte Alegre, oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (15), no bairro Turu. De acordo com as informações iniciais, testemunhas relataram à polícia que a vítima teria cobrado uma dívida ao suspeito e foi golpeada. O suspeito ainda não foi localizado.

Ainda conforme os relatos policiais, a faca ficou cravada na parte de trás da cabeça da vítima. O desentendimento teria ocorrido após a vítima, identificada como Romison, cobrar uma dívida que supostamente envolvia entorpecentes. Na ocasião, a vítima teria ameaçado o suspeito e a família dele. Os dois discutiram e, em seguida, o suspeito avançou contra o homem com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada por moradores após a vítima ferida invadir uma casa na tentativa de escapar do suspeito. O homem já estava ferido e com a faca cravada na cabeça. Na fuga, a vítima teria deixado para trás uma bolsa verde, com quatro relógios, seis aparelhos celulares, dois carregadores e dois cabos para carregadores, que foram apresentados na delegacia.

A vítima foi ouvida enquanto estava internada no hospital municipal. Ele teria dado um nome falso à polícia, mas foi reconhecido e verificada sua verdadeira identidade. Nos sistemas de busca, foi constatado que ele tem passagem policial por tráfico de drogas. Nesta terça-feira (16), ele deve ser transferido ao município de Santarém para remoção da faca.

