Homem em suposto surto danifica equipamentos de agência bancária em Parauapebas

Um homem, que ainda não foi identificado, teria dito um suposto surto dentro de uma agência bancária de Parauapebas, no sudeste do Pará, na tarde desta terça-feira (12). A unidade, que fica no bairro Cidade Nova, teve equipamentos e móveis destruídos na ação do homem. O portal Pebinha de Açúcar divulgou que o suspeito não feriu ninguém. As informações são do Correio de Carajás.

Nas redes sociais, uma mulher chamada Valéria Silva afirmou que o homem suspeito de cometer o crime é o cunhado dela e que ele toma remédio controlados. “Ele é meu cunhado, toma remédio controlado. O tio dele morreu e ele surtou”, relatou.

O homem foi flagrado desferindo empurrões contra os caixas em meio aos detritos. “Meu Deus do céu, o homem vai destruir o banco”, disse uma mulher que testemunhou a cena. Após danificar os equipamentos, ele fugiu levando uma caixa de papelão nas costas.

Por nota, a Polícia Civil disse que "o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas" e que a "família apresentou documentação comprobatória de que o homem recebe atendimento no Centro de Atenção Psicossocial do município". O banco Bradesco, responsável pela unidade onde o caso aconteceu, disse à redação integrada de O Liberal, na manhã desta quinta-feira (14), a agência em questão está funcionando normalmente.