Mulher surta e é contida pela polícia ao quebrar objetos de lojas e igreja em Minas

Uma mulher foi contida pela Polícia Militar (PM), em Borda da Mata, no Sul de Minas, após danificar lojas e a igreja-matriz da cidade.

Segundo a PM, ela estava em surto e, depois do ocorrido, disse que não se lembrava do que tinha feito.

A polícia foi acionada por volta das 13h, por duas comerciantes da área central da cidade, que relataram que uma mulher, em surto, teria danificado materiais de lojas e agredido funcionárias.

Na primeira loja, a comerciante informou que a mulher a teria empurrado, juntamente com seu filho que estava nos braços, e ambos caíram ao chão. Os óculos da criança ficaram danificados.

Já no segundo comércio, a funcionária contou que a mulher entrou e quebrou seis copos e uma bancada de vidro, além de ter desorganizado roupas e sapatos.



Depois de passar pelas duas lojas, a mulher entrou na Basílica Nossa Senhora do Carmo, que fica na Praça Nossa Sra. do Carmo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ela estava seguindo uma pessoa, que correu para a igreja para se esconder, segundo o padre Adilson da Rocha.



Dentro do templo religioso, a pessoa seguida se escondeu atrás de uma mesa, onde estava a imagem de um santo, que foi quebrada pela mulher. Na igreja, ela ainda danificou castiçais e velas, além de empurrar alguns bancos, antes de deixar o local.