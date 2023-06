Homem 'em surto’ mata uma pessoa e deixa outras seis feridas em ataque

Um homem foi morto a tiros e outras seis pessoas ficaram feridas durante um ataque feito por uma pessoa que, supostamente, estava em estado de surto psicótico. Ocorrido na noite da última segunda-feira (19), em São Paulo, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Com depoimentos contraditórios, foram ouvidas testemunhas onde uns relataram que o homem chegou atirando contra um grupo de pessoas por conta de um surto; e outros, que se tratava de uma tentativa de assalto.

De acordo com os relatos, o suspeito seria dono de uma borracharia local e teria tentado assaltar pessoas que estavam em um ponto de ônibus. O grupo correu para um bar próximo e o atirador teria ido atrás.

No local, ele se deparou com um vigilante e disparou duas vezes; a vítima morreu na hora. Em seguida, o suspeito atirou contra as pessoas que estavam no estabelecimento, sendo preso em flagrante pelas autoridades.

As vítimas foram levadas para um hospital da Zona Sul e não tiveram o estado de saúde divulgado.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com