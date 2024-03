Homem é executado em bairro nobre de Belém; veja detalhes

Um homem ainda não identificado, que seria morador de rua, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (22), no bairro de Batista Campos em Belém. Conforme as informações iniciais, o homem foi baleado quando estava na Rua dos Caripunas, entre Avenida Serzedelo Corrêa e Travessa Padre Eutíquio, em frente ao Hemopa.

Conforme as informações repassadas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 6hs da manhã. Devido ao homem estar em situação de rua, não há mais informações sobre a identidade dele. O proprietário de um estabelecimento comercial acionou a PM para informar que ao chegar no local durante a manhã encontrou o homem caído já sem vida. A vítima apresentava sangramento na região da cabeça. Uma guarnição foi até o local e constatou que o homem em situação de rua havia sido baleado. Foi feito o isolamento da área e, logo depois, a Polícia Civil esteve na cena do crime para iniciar os levantamentos sobre o assassinato. A Polícia Científica também fez a perícia e remoção do corpo.

Não há detalhes sobre quantos tiros foram disparados contra a vítima. Nenhuma pessoa informou para os agentes se o homem teria algum tipo de envolvimento com o mundo do crime ou algum desentendimento que pudesse ter motivado o homicídio. Dessa maneira, maiores detalhes sobre o caso somente serão confirmados no decorrer dessa investigações.